Akşener'den seçim mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Akşener, hedeflerinin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak olduklerini söyledi. Öte yandan Akşener,'Biz birinci parti olmak zorundayız' açıklamalarında bulundu.

Başbakan olmayı tercih ettiğini ifade eden İYİ Parti lideri 'İYİ Parti'nin iktidar olması için seçtim. Yoksa benim şahsımla alakalı bir durum yok. Ama şu var, ben başbakan olmayı onunla, bununla pazarlık yaparak, ona buna yalvararak yapamam. Fıtratım buna ters' diye konuştu.