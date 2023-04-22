İstanbul'da AK Parti seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açıldı

AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan'daki Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 22.15 sıralarında Kocasinan'daki seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Olayda yaralanan olmazken ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Binanın çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.

Polisin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, AK Parti'nin Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun bulunduğu binanın önünde silahla ateş açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Dün akşam 22.20 sıralarında Seçim İrtibat Bürosu önünde silahla havaya ateş edildiği yönündeki ihbarın ardından güvenlik güçlerinin olay yerine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan çalışmalarda; bir motosikletteki iki şahıstan birinin seçim irtibat bürosu önünden geçerken havaya 5 el ateş ettiği, seçim irtibat bürosunun bulunduğu binanın üst katlarında 4 adet mermi isabeti olduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde 5 adet kovan elde edilmiş olup, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır.

Ak parti sözcüsü Çelik: Lanetliyoruz!

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik; her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşında olduklarını ifade etti ve "Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar." dedi.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

İstanbul'da Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz.

Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz, provokasyon ve saldırının karşısındayız. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar."

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI: SALDIRIYI KINIYORUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kabaktepe, saldırı girişimini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

Sonrasında olay yerinde gazetecilere açıklama yapan Kabaktepe, öncelikle bayram gününde böyle bir burukluk yaşanmasının kendilerini aşırı derecede üzdüğünü söyledi.

Kabaktepe, saat 22.18 sıralarında Kocasinan Mahalle İrtibat Seçim Bürosu önünden geçen motosikletli 2 kişinin, emniyetten alınan bilgilere göre 5 el ateş ettiğini belirterek, "Emniyet güçlerimize güveniyoruz. Bu müessif saldırıyı gerçekleştiren hainleri, teröristleri en kısa sürede yakalayacaklarına da inanıyoruz. Bu zavallı saldırıların her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Toplumsal huzuru, barışı tehdit eden bu ve benzeri saldırılardan uzak durulması gerektiğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak mahallesinden, ilçesinden, il teşkilatına kadar hep beraber güçlü bir şekilde seçime dönük çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İrtibat büromuza dönük bir saldırı, aldığımız ön bilgiler öyle. Ama mahalle sakinlerimizi de rahatsız, huzursuz eden bir saldırı. Onlara da 'geçmiş olsun' diyorum. Bahçelievler'e, İstanbul'umuza da 'geçmiş olsun' diyorum."

Kabaktepe, güvenlik güçlerine güvenlerinin tam olduğunu vurgulayarak, "En kısa sürede saldırganları yakalayacaklarına ve gerekli açıklamaların yapılacağına da inancımız tamdır." dedi.

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Kocasinan Merkez Mahallesi Seçim İrtibat Büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli 2 şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. Bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde hiçbir tehdide ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum.