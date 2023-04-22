Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayının ortalarında başladı. Ara tatil sürecinin son günlerine doğru tarih araştırmaları da hız kazandı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? İşte ara tatil takvimi...
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 18:13, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 18:18
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17 Nisan itibariyle ara tatil sürecine girdi.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİYLE BİRLEŞTİ
Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erdi. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşti.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.