Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 17 Nisan itibariyle ara tatil sürecine girdi.

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