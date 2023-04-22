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'İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda köy evleri anahtar teslim töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı amaçladıklarını belirtti. Afet bölgelerindeki çifçilere de destek sağlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 18:48, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 18:50
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'İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Nurdağı'nda Belpınar ile Mesthüyük Köyleri ve Kahramanmaraş Türkoğlu Özbek Köyü Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni bir kentsel dönüşüm kampanyasının müjdesini milletimizle paylaştık. Dönüşüm bedelinin yarısını devlet olarak bizim karşılayacağımız, yarısını da çok uygun şartlı borçlanma şeklinde bir teklif sunduk.

İstanbul'da 5 yılda riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz. Şu ana kadar 105 binin üzerinde deprem konutunun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık.

Ülkemizin tüm yerleşim yerlerini afetlere dirençli hale getirene kadar kimsenin bizi engellemesine izin vermeden çalışmayı sürdüreceğiz.

AFET BÖLGESİNDEKİ ÇİFTÇİLERE DESTEK

Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz.

Sözleşmeli üretim modeliyle aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığını destekleyerek her haneye en az bir asgari ücret garantisi vereceğiz.

Köylerde yaşayanlardan mevcut evini yıkıp bu modele uygun sağlam, güvenli, teknoloji destekli eve kavuşmak isteyenlere uygun şartlı finansman sağlayacağız.

Afet alanları dışındaki vatandaşlardan kırsal dönüşümden yararlanmak isteyenlere 'İlk Evim' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı getiriyoruz.

Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırarak üreticinin gelirini garanti altına alacak, arz güvenliğini temin edecek, gıdadaki fiyat dalgalanmasının önüne geçeceğiz.

Jeotermal organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere sebze ve meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarındaki desteği artıracağız. Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısını güçlendirerek birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesini sağlayacağız.

Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz.

Amanos Tünellerinin inşasına başlıyoruz. Tüneller, Gaziantep'in sanayideki üretim gücünü İskenderun Limanı ile katlayarak artıracaktır.

Depremin yaralarını sarmak için yapacağımız 50 bin konuta ilave Gaziantep şehir merkezinde de 50 bin konutluk proje planlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde milletimizle zafere ulaştıktan sonra deprem şehirlerimizi ayağa kaldırmayı sürdürecek, Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa edeceğiz.

İslahiye'den sonra Nurdağı'nda da organize sanayi bölgesi kuruyoruz. İki ilçemizin cazibesini artırmak gayesiyle ilave teşvikleri devreye alacağız.

AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı LGBT'ye karşı mı? Peki CHP, TİP, HDP karşı mı? Bunlar LGBT'ci. Bunlar bizim kutsal aile yapımıza karşı. İşte 14 Mayıs bunun için çok önemli. 14 Mayıs kadına şiddetin yanında olanlara, LGBT'cilere ders verme günü olacaktır."

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