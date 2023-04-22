Avrupa Şampiyonası: Milli güreşçi Adem Burak Uzun'dan altın madalya
Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Adem
Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz
Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Nisan 2023 20:46, Son Güncelleme : 22 Nisan 2023 20:49
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.
Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi.
22 yaşındaki Adem Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.