Muğla'da 3,9 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.40'da Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Öte yandan, gece ve sabah saatlerindeki 3.9 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.