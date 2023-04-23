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Aynı soy ismi taşıyan 93 depremzede bu yurtta yaşıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere Göksun ilçesinde yakalanan ve evleri ağır hasar alan Toplama ailesinden 93 kişi, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunan Yılmaz Turhan Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 09:46, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 09:47
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Aynı soy ismi taşıyan 93 depremzede bu yurtta yaşıyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde yıkıma neden olmuş ve yüzbinlerce vatandaşı etkilemişti. Göksun'da yaşayan Toplama ailesi de depremlerden olumsuz etkilendi. Evleri büyük oranda ağır hasar alan Toplama ailesinden 93 kişi, Bünyan ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Yılmaz Turhan Öğrenci Yurdu'nda misafir ediliyor. Bünyan Belediyesi tarafından misafir edilen depremzede vatandaşların her türlü ihtiyaçları yine belediye ve ilçe halkı tarafından karşılanıyor. Kendilerini gidene kadar misafir edeceklerini ifade eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, 5 yıldızlı hizmet verdiklerini kaydederek; "Şu anda 900 depremzedeyi Bünyan içerisinde misafir ediyoruz. Bunun 200 tanesi Kredi ve Yurtlar Kurumunda, diğer kalan kısmı da özellikle müstakil evlere yerleştirdik. Yardımsever Bünyan halkına çok teşekkür ediyorum. Hem evlerini açtılar hem de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda 2 gün içerisinde büyükşehir belediye başkanımızın yardımıyla büyük bir tefrişat yaptık ve öğrenciden önce sıfır olan yurdumuza depremzedeleri yerleştirdik. Bizim için biraz da onur meselesi oldu. 'Kayseri'ye göndermeyelim, ilçemizde misafir edelim' dedik. Onlar da bundan çok memnun olacak ki; özellikle Göksun'daki bir ailemizden 93 kişi buraya geldi. İnsanın durumu ne kadar iyi olursa olsun kimse sıcak yuvasını bırakıp yurtta kalmaz, bir başkasının evinde kalmaz. Onların yaşadığı acıya bir nebze destek olduk. 5 yıldızlı hizmet veriyoruz. Yemeklerini her gün Bünyan Belediyesi veriyor, ekmeklerini, gıda kolilerini her gün taşıyoruz. Bütün belediye personelimiz de bunu gönüllü bir şekilde yapıyor. Vatandaşımız da bize bir çok yardımı oluyor bu konuda. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar; 'biz gidiyoruz' diyene kadar da bizim misafirimizdir" dedi.

Göksun'daki evlerinin depremlerde yerle bir olduğunu söyleyen ve Bünyan'da kendilerine imkan sağlayan herkese teşekkürlerini ileten depremzede Ahmet Toplama ise; "6 Şubat depremine Yoncalı Kümeevlerinde yakalandık, evlerimiz yerle bir oldu. 93 kişi Toplama ailesi olarak Bünyan Belediyesi bizi ağırladı. Allah razı olsun, çok memnunuz. Bütün imkanlarımız sağlanıyor. Köyde küçükbaş hayvanlarımız telef oldu, büyük bir felaket yaşadık. Allah'a şükür burada barınmaktayız" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şeyimiz eksik kalmadı"

Bir diğer depremzede Selver Toplama ise, devletin hiçbir ihtiyaçlarını eksik etmediğini belirterek; "Depreme Kahramanmaraş'ta yakalandım, çok kötü olduk. Eşim de ben de sakat, inemedik. Akrabalarım bizi kurtardı. Ondan sonra buraya geldik, yerleştik Allah'a şükür. Belki evlerimizde görmediğimiz şeyleri gördük burada, her şeyimiz karşılandı. Allah devletimizin yokluğunu vermesin, yardım edenlerden Allah razı olsun. Bizi çok güzel ağırladılar, hiçbir noksanımız olmadı. 93 kişi burada ağırlandık, hiçbir şeyimiz eksik olmadı. Bayram sonunda köyümüze dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

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