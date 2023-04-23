Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Toygar Börekçi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Kaan Can İl'e devretti.

Bakan Özer, TBMM'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre görüşen Özer, makamını temsili olarak Toygar Börekçi Ortaokulu Öğrencisi 11 yaşındaki Kaan Can İl'e devretti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiğini anlatarak konuşmasına başlayan Özer, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla Çocuk Bayramı birleştirilmiş. Bu aslında egemenliğimizin geleceğimizin sizlerin elinde olduğunu gösteriyor. Atatürk onu düşünerek bu ülkeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gençlere armağan ediyor. Sizler ne kadar yetenekli, kendine güvenen, analitik düşünen, bu toprakların değerleriyle bezenmiş bir şekilde yetişirseniz bu ülke ilelebet yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Özer, Bakanlık olarak il müdürleri ve öğretmenlerle birlikte deprem bölgesindeki okulları açarak öğrencileri öğretmenleriyle buluşturmak için çok çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Bakan Özer, "Sizin öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları. Herkes gibi tüm öğretmenler canıgönülden seferber oldular. Orada yemekler pişirdiler, ekmekler yaptılar, gelen yardımları tasnif ettiler. Çadırlarda sizin gibi kardeşlerinize orada psikososyal destekler verdiler. Okulları hızlı bir şekilde açmak için fedakarlık gösterdiler, oradaki çocuklarımızın sizden geri kalmamaları için büyük destek oldular." değerlendirmesinde bulundu.

- "Katılın sevincimize..."

Bakan Özer, daha sonra sözü koltuğunu devrettiği Kaan Can İl'e bıraktı.

"Bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini gönülden gönüle, yürekten yüce kuşaktan kuşağa taşımalıyız." ifadeleriyle sözlerine başlayan İl, başta deprem felaketini yaşayan arkadaşları ve öğretmenleri olmak üzere tüm çocukların bayramını kutladı.

Vatanı ve bayrağı korumayı, çalışkan ve dürüst olmayı öğretmenlerden ve anne babalardan öğrendiklerini dile getiren İl, "Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız. Çocuk bayramına sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz; katılın sevincimize, dünyamız mutlulukla dolsun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Ramazan Bayramı'mız kutlu olsun." şeklinde konuştu.

Mahmut Özer'in "Evet Bakanım, isteğin, arzun nedir, neler yapacaksın" şeklindeki sorusu üzerine İl, "İlk yapacağım şey Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bize verdiği görevleri, arkadaşlarımla toplantılar yaparak halletmeye çalışmak." diye konuştu.

Özer'in, "Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımıza, gençlerimize sunduğumuz eğitim hizmetinin iyi olduğuna inanıyor musunuz" şeklindeki sorusunu İl, "İnanıyorum." şeklinde yanıtladı.

Okullarda bir sorununun bulunup bulunmadığının sorulması üzerine İl, kendisine göre her şeyin yeterli olduğunu ancak arkadaşlarının bu konudaki fikirlerini alabileceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının zor bir Bakanlık olduğunu anlatan Özer, "Ancak en keyifli bakanlıktır çünkü gelecek nesilleri yetiştiren ülkemizin rekabet gücünü artırmada en önemli şey olan eğitimin yaygınlaşması, erişimin kolaylaşmasını sağlayan en önemli Bakanlık. Dolayısıyla geleceğe en fazla katkısı olan Bakanlık Milli Eğitim." dedi.

Bakan Özer, makamında kabul ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirip, çeşitli hediyeler verdi.