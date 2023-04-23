Bakan Akar: Büyük ve Güçlü Türkiye İçin Hep Beraber Çalışıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte bayram ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde bayram kutlamalarına katılan Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç ve Milletvekili adayları vatandaşlar tarafından sevgi ve ilgiyle karşılandı. Başkan Büyükkılıç, burada İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve vatandaşların bayramını tebrik etti. İncesu'daki Ramazan Bayramı programda vatandaşların bayramını tebrik eden Bakan Akar, "Deprem felaketinde 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kalanlara sabır diliyorum. Onun burukluğu içerisinde Ramazan Bayramı'nı hep birlikte idrak ediyoruz. Bu yoğun ev sahipliğinizden dolayı, karşılamadan dolayı bundan sonra belediye başkanımız kusura bakmasın ben İncesu'lu oldum. Büyük ve Güçlü Türkiye için hep beraber çalışıyoruz. Hep birlikte mücadele ediyoruz. Bütün güçlükleri yenerek, bütün engelleri aşarak inşallah Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Milletimizi layık olduğu seviyeye çıkaracağız" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, İncesu'da büyük bir coşkuyla karşılandıklarını ifade ederek, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte bayram ziyareti için gittiğimiz İncesu'muzda bizleri bekleyen coşkulu ve sevgiyle bizleri bağrına basan bir kalabalık vardı. Büyük bir ilgiyle bizleri misafir eden İncesulu hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. Daha sonra Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç Yeşilhisar'a giderek, burada Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve vatandaşlarla bir araya geldiler. Programda Bakan Akar Yeşilhisar'da vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, şöyle konuştu: " Hepinize ağız tadıyla bir bayram diliyorum. Bizim ülkemizin çiftçi ordusunun yiğitleri burada yaptığınız çalışmalarla başarılarla hala övünüyoruz. Gelen raporların hepsi bunu gösteriyor. Gerçekten buradaki yaptıklarınızdan çok şey bekliyoruz sağ olun. Var olun. Yeşilhisarım, elleri nasırlanmış çiftçilerim. Tarım ile uğraşmak bizim için şans. Ülkemizin geleceği bakımından değerli arkadaşlarım. Gerçekten olmazsa olmazlarımızdan biri. Savunma Sanayii neyse egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için Tarım da hayvancılıkta bu. Çiftçi kardeşlerimi en içten duygularımla selamlıyorum. Mehmetçik nasıl ki ülkemizin her bir köşesinde sınırların ötesinde nasıl büyük bir mücadele ediyorsa tarlada sizlerin mücadelesi bizim için o kadar önemli" dedi. Ramazan Bayramlarını tebrik eden Başkan Büyükkılıç, 'Rabbim kalbi vatanı için çarpan kadim şehrimizin güzel insanlarının huzurunu ve mutluluğunu daim eylesin' diyerek, şöyle konuştu;

"Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte bayramlaşma için gittiğimiz Yeşilhisar'ın coşkusu görülmeye değerdi. Sağ olsun Yeşilhisarlı hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi bizleri sevgiyle ve ilgiyle karşılayarak bağırlarına bastılar. Rabbim kalbi vatanı için çarpan kadim şehrimizin güzel insanlarının huzurunu ve mutluluğunu daim eylesin."