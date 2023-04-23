Adli tıp teknikerinin şüpheli ölümü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Fatih Çakar'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Çakar'ı ölü olarak buldu.

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