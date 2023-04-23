Adli tıp teknikerinin şüpheli ölümü
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp teknikeri olarak çalışan 20 yaşındaki Fatih Çakar evinde ölü bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 14:34, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 14:35
Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki Fatih Çakar'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Çakar'ı ölü olarak buldu.
Fatih Çakar'ın geçen Ocak ayında göreve başladığı öğrenildi. Çakar'ın cenazesi, hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından İstanbul'a gönderildi.