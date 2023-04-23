Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Yaklaşık 19 milyon öğrenci, ikinci ara tatilin ardından yarın ders başı yapacak. Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 15:35, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 15:12
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, 17-20 Nisan'da uygulanan ikinci ara tatil sona erdi.
Öğrenciler, yarından itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.
12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.