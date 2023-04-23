Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti.

Erdoğan, çocuklara, "Bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor" dedi. Depremzede çocuk, "Nasıl yani?" deyince, Erdoğan "Muhalefet anlamıyor, doğalgaz bulduk diyoruz, nerede diye soruyorlar" dedi.