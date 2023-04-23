Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti. Erdoğan, çocuklara, "Bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 15:59, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 16:16
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Özer ve beraberindeki depremzede çocukları kabul etti.
Erdoğan, çocuklara, "Bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor" dedi. Depremzede çocuk, "Nasıl yani?" deyince, Erdoğan "Muhalefet anlamıyor, doğalgaz bulduk diyoruz, nerede diye soruyorlar" dedi.
23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle depremzede çocuklarımızla buluşuyoruz.https://t.co/8CTkeAZ5WERecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2023