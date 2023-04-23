'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları çerçevesinde, pazar günü özel gündemle toplandı.

Partilerin 14 Mayıs milletvekili genel seçimleri için aday göstermediği 328 vekil, son kez Genel Kurul'da yer aldı.

3 dönem kuralına takılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza bayram olarak armağan eden, gazi Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, milli mücadelemizi yöneten bütün milletvekilleri, saygıyla, rahmetle, şükranla yad ediyorum" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

BU MİLLET KÜRSÜSÜNDE SON KEZ HUZURLARINIZDAYIM

Dünyanın hiçbir ülkesinde, eşi olmayan 23 Nisan Çocuk Bayramı Türkiye'nin ve dünyanın bütün çocukları için kutlu olsun. Allah Türkiye'nin ve dünyanın bütün çocuklarının yüzünü güldürsün. Bu konuşma, şahsım için özel bir anlam ifade ediyor. Milletvekili, bakan, Başbakan, TBMM Başkanı gibi şerefli görevler ile çıktığım bu millet kürsüsünde son kez huzurlarınızdayım. Önümüzdeki yasama döneminde bu Meclis'te görev yapan milletvekillerimizin yarıdan fazlası olmayan. Ben de onlardan biriyim. İnsan işi ile, eseri ile yad edilir. Hepimizin karnesini millet veriyor. Umarım ve dilerim ki, naçizane ismimiz bu büyük millete, ülkeye hizmet etmiş birisi olarak anılır. Baki kalan bu kubbede, hoş bir sedaymış. Bizler, vazifemizi milletimize, ülkemize hizmet olarak tanımladık ve öyle yola çıktık. Şükürler olsun, milletimizin hizmetinde yol arkadaşı olduk. Milletin emanetine halel getirmedik.

BU KUTLU HAREKETİN BİR NEFERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM

Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan ile yarım asra varan bir yol arkadaşlığımız var. Bu güzel yolculuk ve bu yol arkadaşlığı, hayatımın en anlamlı değerlerinden birisidir. Rabbim ömür verdikçe bu kutlu hareketin bir neferi olmaya devam edeceğim.

NELER YAPTIĞIMIZI HERKES BİLİYOR

Ülkemizin refahı, halkımızın mutluluğu için muhteşem eserlere imza atmak nasip oldu. Neler yaptığımızı, eserlerimizi herkes biliyor, Türkiye biliyor. Karayollarında, deniz yollarında, havayollarında, demiryollarında Türkiye efsanevi yol aldı. Bu şerefi, bu hizmet imkanını bahşettiği için aziz milletime ve rabbime hamdediyorum. Bu eserler, milletin desteği, güven ve istikrar sayesinde gerçekleşmiştir.

3 KASIM 2002 SEÇİMLERİYLE ÜLKEMİZ ŞAHLANMAYA BAŞLADI

Demokrasi ve hukuk düzeni olmadan hiçbir iş yapamazsınız. Vesayet sisteminin Türkiye'yi rehin aldığı dönemde, ne yazık ki Türkiye'nin kalkınma hamlesi gecikti. 3 Kasım 2002 seçimleriyle demokrasi vesayetten kurtuldu, ülkemiz şahlanmaya başladı. Bu kazanımlar güçlü siyasi liderlik ve ortak akıl sayesinde elde edildi. Son 21 yılda Türkiye, muhteşem bir kalkınma seferberliği gerçekleştirdi.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNDE DÜZELTİLMESİ GEREKEN KONULAR OLMUŞTUR

İstikrar ve güçlü iktidar için sistem değişikliğini Gazi Meclis'imize getirdik. Meclis'imizden geçti halkımız da onayladı. 5 yıllık bir tecrübeden sonra tabii ki sistem değişikliğinde düzeltilmesi gereken konular olmuştur. Bunlar da gelecek Meclis'in gündeminde olmaya devam edecektir.

GELECEK YÜZYIL TÜRKİYE'NİN YÜZYILI OLACAK

Türkiye'nin geleceği vesayet zincirini kıran kadrolar sayesinde güvence altına alınmıştır. Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı, istikrar ve güvendir. Bu iki değeri korumak en temel görevimizdir. Siyaset, elbette yarışmayı, rekabeti beraberinde getiriyor. Bu anlaşılabilir. Anormal olan nefret dilidir, ayrıştırıcılıktır, kırıcı yıkıcı eleştirilerdir. Seçime gidiyoruz. Kimin ne yapacağını ne yapamayacağını milletimiz ezbere biliyor. Bütün siyasetçilerden beklentimiz, 86 milyon vatandaşımızın sahip çıkacağı bir siyasi dil kullanılmasıdır. Söz ve karar vatandaşımızın, gelecek yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. 14 Mayıs seçimleri şimdiden hayırlı olsun. İnanıyorum ki milletimiz; güven ve istikrardan geri adım atılmasına izin vermeyecektir. Milletimizin talepleri ile bizim taleplerimiz aynıdır. Seçim; inşallah Türkiye'yi demokraside, hukuk düzeninde, kalkınma ve refahta, istikrarı daha ileri götürecek sonuçları sağlayacak."