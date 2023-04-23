Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı
Müzik uygulaması Spotify, 14 -20 Nisan arasında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Listenin ilk sırasını Reynmen ve Semicenk'e ait "Yana Yana" parçası oldu.
Shift Delete'nin haberine göre Spotify tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de en popüler şarkı, Reynmen ve Semicenk'e ait "Yana Yana" parçası oldu. Parça, 3 milyondan fazla dinlendi. Öte yandan hemen ardından ise onu Velet tarafından söylenen "Gözlerimi Kapattım" takip etti.
1. Reynmen & Semicenk - Yan Yana
Dinlenme: 3 milyon 32 bin 901
2. Velet - Gözlerimi Kapattım
Dinlenme: 2 milyon 971 bin 855
3. Simge - Aşkın Olayım
Dinlenme: 2 milyon 885 bin 454
4. Blok3 - Baybay
Dinlenme: 2 milyon 637 bin 847
5. Lvbel C5 & Arem Özgüç & Arman Aydın - Gaz Pedal
Dinlenme: 2 milyon 609 bin 523
6. Lvbel C5 & Güneş - Yapamam (NKBİ Remix)
Dinlenme: 2 milyon 424 bin 243
7. Semicenk - Sevecek Sandım
Dinlenme: 2 milyon 146 bin 710
8. Blok3 - Affetmem
Dinlenme: 2 milyon 112 bin 299
9. Blok3 - Vur
Dinlenme: 2 milyon 5 bin 506
10. İrem Derici - Yaz Gülü
Dinlenme: 2 milyon 2 bin 40