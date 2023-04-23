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Çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açtılar: İki kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Çerkezköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine ateş açıldı. Talihsiz olayda şans eseri yaralanan olmazken, polislere ateş açan 15 yaşındaki iki çocuk gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 16:52, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 18:19
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Çocuklara şeker dağıtan polislere ateş açtılar: İki kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklara şeker dağıtan polis ekiplerine tabanca ile ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, B.D. (15), T.E. (15) gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı'nın son günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde çocuklara şeker dağıttı. Dağıtım sırasında tabanca ile sivil polis ekiplerine ateş açıldı.

POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Açılan ateşte yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Mahallede geniş kapsamlı operasyon başlatan polis, B.D.'yi, saklandığı çatı arasında yakaladı. Yakınları, B.D.'nin ekip aracına bindirilmesini engellemeye çalıştı. B.D.'nin emniyete götürülmesinin ardından sürdürülen çalışmada şüphelilerden T.E. de saklandığı evde gözaltına alındı.

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