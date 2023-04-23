Yeni Altay Tankı test için TSK'da

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özelliklerin kazandırıldığı milli tank "Yeni Altay" adıyla yeniden tanımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen iki Yeni Altay Tankı, Sakarya'da düzenlenen törenle test için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bugün de Yeni Altay Tankı'mızın test için teslim heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin kullandıkları kara aracı talebini yerli imkanlarla karşılamak için uzun yıllardır çalışıyoruz. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşumuz çeşitli tip ve özelliklerde birçok araç üretti. Fırtına Obüslerinden farklı kalibrede silah ve silah kulelerine sahip pek çok aracı da ordumuzun hizmetine sunduk. Böylece hücum araçlarından sınır güvenliğine yönelik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürün gamına sahip olduk.

Envanterdeki tanklarımızın modernizasyonu da hızla devam ediyor. Kara araçları konusunda neredeyse bütün imkanlarımızı yerli olarak karşılama aşamasına geldik.

Kara aracı alanında bütün ihtiyaçlarımızı yerli ve milli kabiliyetle karşılar hale geldik. Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke haline gelmiştir. Altay tankı projesinde de engellemelerle karşılaştık. Ancak geri adım atmadık.

Yeni Altay tankımız üstün kabiliyetlere sahiptir. Mevcutla yetinmek yerine daha modernini üretmek için canla başla çalıştık. Mühendislerimiz pek çok engelin üstünden gelmek için büyük fedakarlıkla çabaladılar.

Ordumuz tarafından testleri tamamlandıktan hemen sonra seri üretime başlayacağız.

Son dönemde, dışarıdan temin ettiğimiz ve ambargolara maruz kaldığımız zırh sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla imalatına da başladık.