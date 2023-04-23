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AK Parti'li Dağ: TCG Anadolu İzmir'e de gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun İzmir'e de geleceğini belirterek, "Körfeze demir atacak, büyük ihtimal ile cuma günü İzmir'de olacak" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Nisan 2023 20:31, Son Güncelleme : 23 Nisan 2023 20:31
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AK Parti'li Dağ: TCG Anadolu İzmir'e de gelecek

İzmir milletvekili de olan Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Çiğli ilçesinde bir dizi programa katıldı. Harmandalıspor- Esentepespor arasındaki müsabakayı seyreden Dağ, esnaf ile de bir araya geldi. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Dağ, "İzmirlilere şöyle bir müjdemiz olsun. İnşallah önümüzdeki hafta TCG Anadolu Gemisi, İzmir'e gelecek ve körfeze demir atacak. Büyük ihtimal ile cuma günü İzmir'de olacak" dedi.

'GENÇLİK, EVLİLİK VE AİLE BANKASI KURACAĞIZ'

14 Mayıs'taki seçimler öncesinde, çok sayıda müjde verdiklerini belirten Dağ, "Birkaç gün sonra Karadeniz doğal gazı milli sisteme verildi. Önümüzdeki 1 ay doğal gaz kullanan her bir vatandaşımız, bu doğal gazı ücretsiz olarak kullanacak. Bir sene boyunca da mutfak ve sıcak su, bu doğal gaz üzerinden karşılanacak. Gençlik bankası, evlilik bankası, aile bankası kuracağız. Aile ve iş kurmak isteyen gençlerimize buradan karşılıksız 2 yıl ödemesiz destek verme imkanı olacak. Bugün Cumhurbaşkanı'mız Sakarya'da açılışlar gerçekleştiriyor. Dün de depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen, köy evlerinin teslimatı yapıldı. Gerçekler İLE milletimizin karşısındayız. Yaptıklarımızı ortaya koyuyoruz. Bu ülkede huzur istiyoruz. Bu ülkede huzurun bozulmasını arzulamıyoruz. Barışın, sevginin, muhabbetin olmasını arzuluyoruz ve bunun için efor sarf ediyoruz" diye konuştu.

'BİRE BİR ÇALIŞMALARIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ'

Seçimlere 3 haftalık bir süre kaldığını belirten Dağ, "Biz de çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. Genel merkez olarak kampanya süreci yürütüyoruz ve sahada bire bir çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir gün önce Bayraklı ilçemizde, şimdi Çiğli'de programımız oldu. Çiğli'de Harmandalıspor ile Esentepespor'un amatör kulüpteki maçını izledik. Sporcu arkadaşlarımızla, kulüp başkanlarıyla hasbihal ettik. Bizden talepleri ve istekleri var. O talepleri de inşallah önümüzdeki süreçte hayata geçireceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış politikaları yüzünden Çiğli, ne yazık ki Harmandalı çöplüğü ile anılıyor. Harmandalı'nın çöplük ile değil; futbolcularla anılması için efor sarf edecek. Birkaç yıl içinde Çiğli'den çıkan sporcuların milli takımda, süper ligde oynayan futbolcular olduğunu göreceğiz" dedi.

'SAHADA CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'

Ülkede sürekli olarak parmak sallayan bir kesim olduğunu ifade eden Dağ, "'Hesaplaşacağız' diyorlar. Birilerinin tehditleri ile yol yürüyecek değiliz. Birilerinin tehditleri bize geri adım attıracak da değil. Bizim iktidarımızda bakanlık, başkanlık yapıp, şu an karşı ittifaka geçmiş olsalar da 20 yıllık iktidar dönemimizde günahıyla sevabıyla her yaptığımızın sonuna kadar arkasındayız. İnşallah önümüzdeki 5 sene de iktidar olarak bunlara devam edeceğiz. Fakat ısrarlı bir şekilde bizimle hesaplaşacağını söyleyenler, 14 Mayıs'tan sonrası için birtakım heveslerini ortaya koyan terör örgütleri huzurumuzu bozamayacak. Bütün ekiplerimiz ile beraber canla başla sahada çalışıyoruz" diye konuştu.

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