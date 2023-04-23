Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Hartum'daki ilk grup Türk vatandaştan 140 kişi 23 Nisan günü kara yoluyla Etiyopya üzerinden tahliye edilmesi süreci başladı.

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