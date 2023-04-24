CHP Sivas Milletvekili Karasu, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

Tedavi altına alınan Karasu, gazetecilere, yağıştan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdiklerini belirterek, durumunun iyi olduğunu söyledi.

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