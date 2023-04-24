CHP Sivas Milletvekili Karasu, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
Marella XL Sürahide XL İndirim!
Marella XL Sürahide XL İndirim!
Sponsorlu İçerik
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
Tüm EYT'lileri ilgilendiriyor! Emeklilikte kritik kıdem tazminatı detayı
Tüm EYT'lileri ilgilendiriyor! Emeklilikte kritik kıdem tazminatı detayı
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Gökbey yerli motorla göklerde
Gökbey yerli motorla göklerde
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
İstihdamda dev seferberlik! İşe yönlendirme, başlama yardımı ve prim teşviki
İstihdamda dev seferberlik! İşe yönlendirme, başlama yardımı ve prim teşviki
Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı
Başkanın oğlunun karıştığı kazada 4 ölü, 3 yaralı
Meteoroloji'den 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

CHP Sivas Milletvekili Karasu, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı

Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında hafif yaralanan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 07:23, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 08:58
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'dan Sivas'a giden Cengiz Kınaş yönetimindeki 34 CUK 178 plakalı minibüs, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Kınaş ile araçtaki Milletvekili Karasu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Karasu, gazetecilere, yağıştan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdiklerini belirterek, durumunun iyi olduğunu söyledi.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Karasu'yu hastanede ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber