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Milli güreşçi Burhan Akbudak, altın madalyayı depremzedelere armağan etti

Avrupa şampiyonu olan Kahramanmaraşlı milli güreşçi Burhan Akbudak, altın madalyayı depremzedelere armağan etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 07:37, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 07:38
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Milli güreşçi Burhan Akbudak, altın madalyayı depremzedelere armağan etti

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Burhan, Hırvatistan'a son dünya şampiyonu unvanıyla geldiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelmeden önceki tek hedefim Avrupa şampiyonu olmaktı, çok şükür bunu başardım. Kahramanmaraşlı olarak bu madalyamı depremzedelere armağan ediyorum. Burada mindere çıkarken depremzedeleri düşünerek motive oldum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mindere çıktım. Şehit güreşçi kardeşlerimiz için mindere çıktım. Bu şampiyonluğu onlar için kazandım."

Bronz madalya alan milli güreşçi Selçuk Can ise "Ülkeme eli boş dönmediğim için mutluyum. Şampiyon olmak için gelmiştim. Zorlu rakiplerim var. İlk turda geçen yılın Avrupa şampiyonunu yendim. Hata yapmazsam yenemeyeceğim rakibim yok. Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanarak şampiyon olmak istiyorum. Aileme vermiş olduğum kemer sözüm var." diye konuştu.

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