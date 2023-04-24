Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri kapsamında planlanan miting programlarına hız verdi. Seçime kadar çoğu zaman günde iki şehri ziyaret etmesi planlanan Erdoğan'ın üç büyük mitingi ise Ankara, İstanbul ve İzmir'de olacak.

Edinilen bilgilere göre, Erdoğan bugün önce Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg fabrikasını ziyaret edecek, ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap edecek. Erdoğan, aynı gün Manisa'daki mitinge de katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan'da İzmir ve 30 Nisan'daki Ankara mitingi için partide hummalı bir hazırlık yapılıyor. Her iki mitinge katılımın rekor düzeyde gerçekleşmesi bekleniyor.