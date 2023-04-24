Deprem tellallığının faturası 5 milyar dolar

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremler ülkeyi hüzne boğdu. Asrın felaketi iş dünyasını da derinden etkiledi. Birçok iş yeri üretime ara vermek zorunda kalırken bazı sanayi kuruluşları üretimi tamamen durdurmak zorunda kaldı.

Depremin Türkiye ekonomisine maliyetinin 100 milyar doları bulması beklenirken, depremden en fazla hasar gören şehirlerden biri de İstanbul oldu. Deprem korkusu ile kongre, toplantı ve fuarlar bir bir iptal edilirken İstanbul'a maliyeti 5 milyar doları buldu. Kongre, toplantı, fuar, etkinlik ve festival gibi organizasyonların çatı kuruluşu I-MICE (Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği) Başkanı Hüseyin Kurt, Kahramanmaraş depreminin İstanbul'da yeniden deprem algısını hatırlattığını belirterek "Hatırlatmakla da kalmadı gerek yazılı gerek görüntülü basında gündem olmaya devam ediyor.

ÖMER ÇELİK