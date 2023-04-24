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Brent petrolün varil fiyatı 80,50 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 09:28, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 09:33
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Cuma günü 82,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 80,50 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, artan faiz oranları, küresel ekonomi ve yakıt talebi görünümüne ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

Fiyatlar, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de benzin talebinin bir yıl öncesine göre düşmesi ve resesyon endişeleri nedeniyle geçen hafta yüzde 5'ten fazla düşüş gösterdi.

ABD, İngiltere ve Avrupa'daki merkez bankalarının mayısın ilk haftasında yüksek enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükselteceklerine yönelik beklentiler de fiyatları baskılayan bir unsur oldu.

Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) üyeleri, "şahin" duruşlarını büyük oranda korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 23 ile fiyatlamalara dahil olmaya devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in talep görünümüne ilişkin toparlanma sinyalleri veren veriler fiyatları destekliyor. Çin'in mart ayında rekor hacimlerde petrol ihracatı yaptığı ve önde gelen tedarikçileri Rusya ve Suudi Arabistan'dan gerçekleştirdiği ithalatın günde 2 milyon varili aştığı hesaplanıyor.

Arz tarafında da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin mayıstan itibaren uygulamaya konacak ek üretim kesintisi kararının ardından yılın ikinci yarısında piyasalarda arz daralması endişeleri güçlü kalarak fiyatlara yukarı yönlü desteğini sürdürüyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu, 48. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'nda ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Brent petrolde teknik olarak 80,55 ile 80,68 dolar aralığının direnç, 80,34 ile 80,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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