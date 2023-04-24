Van'da terör operasyonunda 25 zanlı yakalandı
Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 09:44, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 09:45
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce 17-23 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamanda 25 zanlı yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.