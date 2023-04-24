Van'da terör operasyonunda 25 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 17-23 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamanda 25 zanlı yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.