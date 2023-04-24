Şırnak'ta 2 eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 09:45, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 10:10
Şırnak'ın İdil ilçesinde 2 eve düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aşağı Yavşan köyünde 2 eve gece silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.
Saldırıda, Hasan Y, Abdullah E. (23) ve Eşref E. (49) ağır yaralandı.
Askeri helikopterle Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Y. kurtarılamadı, diğer 2 kişinin tedavisi sürüyor.
Güvenlik güçleri, saldırganların yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı.