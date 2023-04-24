Dolar 19,40 TL'den günü tamamladı
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar, günü 19,40 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 17:39, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4050
|19,4060
|19,4070
|19,4080
|Avro
|21,2770
|21,2780
|21,3960
|21,3970
|Sterlin
|25,3880
|25,5100
|24,0900
|24,4140
|İsviçre Frangı
|22,7160
|22,8180
|21,7790
|21,8880
|ANKARA
|ABD Doları
|19,3750
|19,4550
|19,3770
|19,4570
|Avro
|21,2370
|21,3170
|21,3560
|21,4360
|Sterlin
|25,3280
|25,5380
|24,0300
|24,2400