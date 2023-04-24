BİM Birleşik Mağazalar AŞ'nin idari para cezalarına ilişkin davası reddedildi

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 2021 ve 2022'de verilen idari para cezalarına ilişkin dava sonucunu duyurdu.

Duyuruda, 30 Ekim 2021, 17 Şubat 2022 ve 18 Mart 2022 tarihli KAP açıklamalarında Rekabet Kurumu tarafından şirketin de dahil olduğu 5 zincir market ve bir tedarikçi şirkete idari para cezası verildiği ve bu kararına karşı iptal davasının BİM Birleşik Mağazalar AŞ tarafından ilgili idare mahkemesi nezdinde açıldığı hatırlatıldı.

Ankara ilgili idare mahkemesi nezdinde (ilk derece mahkeme) görülen davanın esastan reddedildiği belirtilen duyuruda, "Karara itiraz için 30 gün içerisinde ikinci derece mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunulacaktır." denildi.