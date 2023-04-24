Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Ukrayna'daki durum, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ve NATO genişlemesi konularında telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 12:24, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 12:25
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Ukrayna'daki durum, NATO'nun Vilnius Zirvesi'nin hazırlıkları ve NATO genişlemesi konuları ele alındı.