Türkiye'de aşılama programları sayesinde 25 yıldır çocuk felci vakası görülmedi

20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
Marella XL Sürahide XL İndirim!
Marella XL Sürahide XL İndirim!
Sponsorlu İçerik
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
Otomotivde kur zamları kapıda!
Otomotivde kur zamları kapıda!
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Yurt dışında oy verme işlemi bu hafta başlıyor
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
Erdoğan: Şu anda enflasyon bir sıkıntımız var ama faizi 8,5'a düşürdük
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
'Umarım ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır'
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Erdoğan, çocuklara muhalefeti şikayet etti
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Bakan Kirişci açıkladı: İşte tarım sektörüne yönelik müjdelerin detayları
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişi rekoru kırıldı
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
Türkiye'nin ilk çeyrekte en çok ihracat yaptığı ülkeler
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
370 kişi öldü! Müteahhit hala firari
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Uzmanından uyarı: O ilde Zümrüt Apartmanı'na benzer yapılar var
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Yurt dışında oy verme işlemi perşembe günü başlayacak
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Kamu işçisinin zam pazarlığında sona doğru
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Bakan Özer: Öğretmenleriniz bu ülkenin en büyük kahramanları
Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Ara tatilin ardından ilk ders zili yarın çalacak
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
Sınav parası yatırdı, sonra hayatının şokunu yaşadı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Akşener kabineden bir ismi açıkladı: İnşallah ekonomimizi yönetecek
Gökbey yerli motorla göklerde
Gökbey yerli motorla göklerde
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
Tarımsal üretime kuraklık ayarı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Türkiye'de aşılama programları sayesinde 25 yıldır çocuk felci vakası görülmedi

Sağlık Bakanlığınca 1981'den bu yana yürütülen Genişletilmiş Bağışıklama Programı ile difteri, kızamık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit ve suçiçeği gibi aşılar tüm bebeklere ücretsiz uygulanıyor- Türkiye'deki yaygın aşılamayla en son çocuk felci vakası 26 Kasım 1998'de görüldü, kızamık vaka sayısı da önemli oranda azaldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 12:28, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 12:31
Yazdır
Türkiye'de aşılama programları sayesinde 25 yıldır çocuk felci vakası görülmedi

- Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de yürütülen aşılama programları sonucunda 25 yıldır çocuk felci vakasının görülmediği, kızamık vaka sayısının da önemli oranda azaldığı belirtildi.

AA muhabirinin, 24-30 Nisan Aşı Haftası dolayısıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, halk sağlığının korunması amacıyla Türkiye'de 1981'den bu yana Genişletilmiş Bağışıklama Programı yürütülüyor.

Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, tüberküloz, çocuk felci, hepatit B, Haemophilus influenzae tip B, konjuge pnömokok, hepatit A ve suçiçeği aşısı tüm bebeklere ücretsiz uygulanıyor.

Türkiye'de aşılama kapsayıcılık hızlarının gittikçe yükselmesine bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların görülmesinde ve ölüm hızında belirgin düşüşler sağlandı. Türkiye'de son çocuk felci vakası 26 Kasım 1998 tarihinde görüldü, 25 yıldır çocuk felci vakası tespit edilmedi.

Dünya genelinde salgına yol açan ve ölümlere neden olan çiçek hastalığı da 1977'den itibaren aşılama sayesinde yok edildi. Hastalık etkeninin yok edilmesi üzerine 1987'de çiçek aşısı uygulamalarına ihtiyaç kalmadığından aşılama tüm dünyada durduruldu. Türkiye dahil dünyada artık çiçek vakası görülmüyor.

- Tüm çocukların kızamık aşısı yaptırması önem taşıyor

Rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak, belirlenmiş risk gruplarına yönelik aşılama hizmetleri de hayata geçirildi.

Türkiye'de, 2002'den bu yana yürütülen Kızamık Eliminasyon Programı kapsamındaki aşılama çalışmalarıyla kızamık vaka sayıları önemli oranda azaldı.

Kızamık virüsünün dünyada dolaşımının devam etmesi, 2009'dan itibaren de özellikle Doğu Avrupa'dan başlayarak Batı Avrupa ülkelerinde görülen büyük kızamık salgınları nedeniyle, aşısız veya eksik aşılı tüm çocukların aşılanmalarına son derece önem veriliyor.

Uzmanlar, aşılama hizmetlerinde kısa sürelerle de olsa bir aksama yaşanmaması gerektiğine işaret ederek, aksamanın aşıyla önlenebilir hastalıkların salgın olasılığını ortaya çıkarabileceğinin altını çiziyor.

Bunun önlenebilmesi için aşılamada devamlılığın esas olduğunu vurgulayan uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının aşılanma durumunu takip etmesi, aşı zamanı geldiğinde aile hekimleriyle iletişime geçerek aşı konusunda bilgi almaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber