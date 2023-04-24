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Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?

2018 yılında gerçekleştirilen 24 Haziran 2018 tarihli milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, yapılan anketlerde en yakın sonucu bilen iki anket şirketi görünmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 14:09, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 14:25
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Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?

2018 yılında gerçekleştirilen 24 Haziran Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde çok sayıda anket şirketleri anket çalışmalarına yer verdi.

Bu anket şirketleri arasında bazıları iktidar partisini , bazıları ise muhalefet partilerini daha yüksek gösterdiği oluyordu. Ancak, bazıları ise seçim sonuçlarına en yakın sonuçlara ulaşanlar oldu.

Bu haberimizde en son gerçekleştirilen milletvekili ve Cumhurbaşkanılğı seçiminde seçim sonuçlarına en yakın tahminlerde bulunan anket şirketlerini göstereceğiz.

2018 yılında seçim öncesi hazırlanan anketlerde seçim sonucuna en yakın sonucu açıklayan anket şirketleri şu şekilde:

1- ORC Anket Şirketi'nin 17/19 Haziran arası çalışması

2- Adil Gür Araştırma Şirketinin 21-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı çalışma

2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonucu

24 Haziran 2018 seçimlerine daha ayrıntılı bakmak için Tıklayınız.

Anket şirketleri hangi seçim sonuçlarını bildi?

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