Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen, Çorum'dan Osmancık yönüne giden 06 AU 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 19 BH 061 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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