Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka hitap etti.

Vatandaşları selamlayan ve tören öncesi Gemliklilerle kucaklaşmak, hasret gidermek istediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli markası Togg'un sadece bir otomobil markası, tesisinin de sadece bir otomobil fabrikası olmadığını dile getirdi.

Erdoğan, Togg'un aynı zamanda tasarımıyla yazılımıyla temiz enerji çözümleriyle bir teknoloji hamlesi olduğuna vurgu yaptı.

Temeli atılacak batarya fabrikasının da bu atılımın en önemli unsurlarından olduğuna değinen Erdoğan, dünyada hızlı gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolunun diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçtiğinin altını çizdi.

Erdoğan, söz konusu bataryaların sadece Togg'da değil, pek çok alanda kullanıldığını belirterek, "Yaklaşık 30 milyarlık bir yatırım olan Siro Batarya Fabrikası'nın şimdiden Gemlik'imize, Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşa, "Yaparsa Cumhur İttifakı" yapar diye seslenen Erdoğan, esnafa yönelik bazı müjdeleri de paylaştı.

- "80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın bir bölümüne daha önce vergi muafiyeti getirildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Yine geçtiğimiz yıllarda, yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnafa da bir müjdesi olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevlerindeki militanlarını serbest bırakma, yurt dışındakileri geri getirme, kamudan ihraç ettiklerimizi tekrar devlete doldurma sözü verdikleri PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş ama siz onları, ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sandığa gömerek bütün heveslerini, kursaklarında bırakacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüsten yaptığı konuşmada, vatandaşlara 14 Mayıs'ta sandığa gitme çağrısında bulundu.

"Sizler de görüyorsunuz, 7'li koalisyon ülkemizin tüm kazanımlarını yok etmek için artık gün sayıyor." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Onlarla beraber gün sayan başkaları da var. Mesela bay bay Kemal ne diyor? 'Cezaevlerini boşaltacağız' diyor. Ya bu ülke hukuk devleti ya. Neyi boşaltıyorsun? Niye? Çünkü terör örgütünün parlamentodaki temsilcileriyle bay bay Kemal görüşmesini yaptı mı? Yaptı. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo'yu bile ne diyor? 'Çıkartacağım' diyor. Bunun yanında. Apo'yu da ne yapacağım diyor? 'Çıkaracağım' diyor. Bunu diyen kim? Bunun yanında Meral Hanım, o da söylüyor. HDP zaten söylüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar şehitlerimizin kanını yerde bırakmaya var ama biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te teröristleri gömdüklerini anlatan Erdoğan, "Gelin şimdi hep beraber 14 Mayıs'ta da bu 7'li masayı gömelim. Onun için durmayacağız. Cezaevlerindeki militanlarını serbest bırakma, yurt dışındakileri geri getirme, kamudan ihraç ettiklerimizi tekrar devlete doldurma sözü verdikleri PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyormuş ama siz onları, ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta sandığa gömerek bütün heveslerini, kursaklarında bırakacaksınız." diye konuştu.

- "Bunların tek gayesi bize kaybettirerek ülkenin ve milletin kazanımlarını yıkmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin siyasi, ekonomik, askeri ve diplomatik etki alanının genişlemesinden rahatsız olanların da gün saydığını anlatarak şunları kaydetti:

"Aralarındaki kavga, dövüş, şantaj, at pazarlığı oyunları ayyuka çıkanların ülkeye ve millete başka bir taahhüdünü duydunuz mu? Eğitimde, sağlıkta, güvenlikte, adalette, ulaşımda, enerjide, sanayide, tarımda herhangi bir proje vadettiklerini duydunuz mu? Kardeşlerim, evlatlarımızın geleceğine dair herhangi bir niyetlerini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunların böyle bir derdi yok. Bunların tek gayesi bize kaybettirerek ülkenin ve milletin kazanımlarını yıkmaktır. Bunların tek misyonu güvenliğimizi terör örgütlerine, ekonomimizi tefecilere, geleceğimizi emperyalistlere teslim ederek Türkiye'yi çeyrek asır, yarım asır geriye götürmektir. Allah'ın izniyle ülkemizi bu ekibinin insafına terk etmeyeceğiz."

Bursa'nın en önemli ilçesi Gemlik'te olduklarını anımsatan Erdoğan, eskiden 7,5 saat olan İstanbul-İzmir arasını 3 saat 15 dakikaya indirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal sen galiba İzmir milletvekilisin değil mi? İzmir'in Büyükşehir Belediyesi ve birçok belediyesi size ait. Ne yaptınız İzmir'e ? Ama 3 saat 15 dakikaya İstanbul- İzmir arasını indiren AK Parti iktidarı. Biz yaparız, siz yıkarsınız." dedi.

Osmangazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, bizim derdimiz bu. Biz size aşığız, aşık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Yatırımların sadece zekatıyla bile bunların hayallerini geride bırakırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarını ve muhalefet partilerinin hepsini üst üste koyun bizim ülkemize kazandırdığımız, bıraktım 21 yıldaki eser ve hizmetlerimizi, sadece son birkaç yılda hatta ondan da vazgeçtim son birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi? Son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız. İşte geçtiğimiz günlerde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olması bakımından hayati öneme sahip Karadeniz gazını devreye aldık mı? Bu büyük projenin sevincini milletimizle en güzel şekilde paylaşmak için konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen, bir yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak kullanımı kadarıyla ne yaptık? Ücretsiz. Rezerv değeri 500 milyar dolarla bir trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın, ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize de yatırım yapacağız."

Erdoğan, gelirini kendi gaz ve petrol kaynaklarının kazancından sağlayacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını dile getirerek "Aile kurumunu güçlendirecek ve gençlerimizi destekleyecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarımızı, kendi gelirlerine kavuşturmak için primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olabilmelerini sağlayacağız ama bay bay Kemal ne yapacak? O da Londra'nın meşhur tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Hani Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey ya. Yok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız." dedi.

Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka seslenen Erdoğan, gençlere eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her konuda destek vereceklerini söyledi.

Mesleki eğitime yönelerek hemen hayata atılmak isteyen gençlerin istihdamını kolaylaştıracaklarını dile getiren Erdoğan, bir zamanlar Norveç Başbakanı'yla görüşmesine ilişkin anısını şöyle anlattı:

"Başbakanlığım dönemi. Onlar ciddi petrol, doğal gaz zenginidir. Dedi ki, 'Yüzde 25'ini biz rezerve ediyoruz ve buranın kaynağını tamamen gençlerimize tahsis ettik. Buna kimse dokunamaz. O tamamen gençlerimize aittir.' Şimdi aynısı benim de aklıma geldi. Biz de Karadeniz gazımızın işte belli bir miktarını ne yapacağız, rezerve edeceğiz ve oradan gençlerimize, ailelerimize bunu tahsis edeceğiz."

Erdoğan, girişimci gençlerin de yanında olacaklarını belirterek, bunun yanı sıra gençlerin yuva kurabilmeleri için 2 yıl ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi vererek evliliklerini teşvik edeceklerini aktardı.

Gençlere, evliliğe karşı durmamaları gerektiğini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Siz bu LGBT'cilere bakmayın. Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Evvelallah Cumhur İttifakı kutsal ailesiyle bu yolda yürüyor. Üniversiteye yeni başlayan gençlerimize bir kez vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alma hakkı tanıyoruz. Nasıl? Ailenin huzurunun önemli bir unsuru olarak gördüğümüz istihdamı güçlendirmek için her haneden en az bir kişinin işe girmesini sağlayacağız. Seçim beyannamemizde daha yüzlerce, binlerce başlıkta projelerimiz yer alıyor. 14 Mayıs'tan sonra hepsini de birer birer yerine getireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni projeler üzerinde çalışırken çarşı ve pazardaki durumu da ihmal etmediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bunu daha önce yaptık. Başbakanlığım döneminde yaptık, yine yapacağız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız. Hep söylediğim gibi biz Togg'u, TCG Anadolu'yu, Kızılelma'yı, İMECE'yi geliştirirken aslında vatandaşımızın manavdaki soğana, domatese, salatalığa, kasaptaki ete, marketteki süte erişmesini de kolaylaştırıyoruz. Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız."

- "Ulaşımda atılan adımlarla dünyada örnek hale geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimin ülkelerin ve milletlerin kaderinde yeni bir yol ayrımı olduğunu belirtti.

Eğitimde dev adımlar attıklarını, kitapları ücretsiz dağıttıklarını hatırlatan Erdoğan, kendi öğrencilik yıllarında teksir kağıdından kitap alamadıklarını, kırtasiyecinin bir hafta sonraya gün verdiğini anlattı. Erdoğan, artık böyle bir durumun olmadığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de 76 olan üniversite sayısını 208'e çıkardıklarını aktararak, üniversitesi bulunmayan il kalmadığını kaydetti.

Sağlıkta atılan adımlardan söz eden Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Hastanesi olmayan, Bursa'da artık ilçemiz kaldı mı? Şehir hastanemiz var mı? Beğendiniz mi? E peki bu bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nin genel müdürü değil miydi? Allah rahmet etsin. Savaş Ay'ın bir programı var ya, izlemişsinizdir değil mi onu? Ya diyor öyle değil, böyle. Yahu sen buranın başındasın. Niye arkadaş, nedir o pislik? Hastanede hijyen olması lazım. Kanuni ne diyor, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' İcabında devleti feda edeceksin ama hastana çok iyi bakacaksın. Ama bunların böyle bir derdi yok. İşte AK Parti, Bursa Şehir Hastanesi'yle örnek. Her şey ortada. Ulaşımda az önce söyledim. Trakya'ya kadar kuzey yolu ortada. Yollarımızın güzelliği ortada. Yüksek hızlı tren, ortada. Ulaşımda atılan bütün bu adımlarla biz dünyada örnek hale geldik. Diplomaside durum öyle. Daha güzel olacak. Ama bu ancak bizimle olur. Bunlarla olmaz. Bunlara beş tane koyun teslim edin, kaybeder gelirler maalesef."

Erdoğan, Türkiye son 21 yıldır tercihini hep güvenden, istikrardan, kalkınmadan, demokrasiden yana yaparak büyüdüğünü, geliştiğini ve güçlendiğini vurgulayarak, "Bunlar, şu anda teröristlerle beraber dolaşıyor. Onlarla el ele. Kandil'den ne diyorlar? 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz.' Artık kime güveniyorlar? Kandil'deki terörist başlarına güveniyorlar. Onlardan gelecek desteğe güveniyorlar. Biz ise milletimize güveniyoruz. Bu ülke bir terör devleti olmayacaktır. Bunlara da benim milletim bu fırsatı vermeyecek. Onun için 14 Mayıs çok önemli. Onun için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

- "Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz?"

Erdoğan, seçimlere artık 3 haftanın kaldığını, bir kez daha gelecekle ilgili bir tercihte bulunulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yandan ülkenin ve milletin geleceğiyle ilgili hiçbir vizyonu, programı, projesi olmayan yedili koalisyon var. Diğer tarafta ise 21 yıllık eser ve hizmetlerini Türkiye Yüzyılı'yla taçlandırmak isteyen biz varız, Cumhur İttifakı var. Söz konusu kendimizin ve evlatlarımızın geleceği olduğunda diğer tüm değerlendirmeleri bir kenara bırakıp buraya odaklanmamız gerekiyor. Çünkü sandıkta verilen yanlış kararın telafisi çok ağır olur. Daha kendi aralarında anlaşmayı beceremeyenlere ülkenin güvenliğini, huzurunu, kalkınmasını teslim etmek ateşle barutu yan yana getirmekten farksızdır. Yani facia kaçınılmazdır."

CHP ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş vatandaşlara seslenmek istediğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Buradan milletimin tüm fertlerine sesleniyorum. Hanımlar, bakkala ekmek almak için göndermeye bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı beş dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim, önüne beş keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? Öyleyse 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yaparak ülkemizi işte bu tehlikeden uzak tutmalıyız. Bugüne kadar hep yanımızda olan Bursa'dan 14 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destek bekliyoruz."

- Cumhurbaşkanı, meydana Togg ile geldi

Erdoğan, meydana plakasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan "Anadolu" kırmızısı Togg ile geldi.

Güzergahta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar Togg'a karanfil attı.

Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti Bursa milletvekili adayları ile vatandaşları selamladı.