Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 14:53, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 16:17
Alınan bilgiye göre, 4 gün önce güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.L'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.