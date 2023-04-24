Bayram coşkusu 'TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde yaşandı

"45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve TRT yönetimi ile 24 ülkeden uluslararası çocuğun ve deprem bölgesi illerden gelen çocukların katılımlarıyla 'Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek' mottosuyla Başakşehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

"Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek"



Etkinlikte Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Endonezya, Estonya, Filistin, Gagauz Özerk Yeri, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna ve Venezuela olmak üzere 24 ülkeden 400'ü aşkın çocuk ile deprem bölgesinden gelen ve İstanbul'da öğrenim gören 150'yi aşkın depremzede çocuk bir araya geldi.

TRT Genel Müdürü Sobacı: "Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak ülkemizin bu haysiyetli mücadelesini yayın ve yapım alanında sürdürüyoruz"

Törenin açılış konuşmasını yapan ve 24 ülkeden ve Türkiye'den gelen çocukları selamlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Bu müstesna gün, Milli egemenlik anlayışının korunup yaşatılmasında önemli görevler üstlenecek çocuklarımıza verilen değerin ve önemin tezahürü olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemiz ve dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler de bu bayramı 1979 yılından beri, ruhuna uygun bir şekilde TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ismiyle kutluyor; dünya çocukları arasında karşılıklı saygı ve dostluk duygusunun pekişmesi için özveriyle çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sadece kendi çocukları için değil tüm dünya çocukları için elini taşın altına koyduğunu belirten Sobacı, "Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bizler de ülkemizin bu haysiyetli mücadelesini yayın ve yapım alanında sürdürüyoruz. Uluslararası yayın dünyasına tek sesin ve tek bakış açısının hakim olmasına şerh düşüyor, kültürel çeşitliliğin zenginliğini ön plana çıkarıyoruz. TRT ailesi olarak, çocuklarımızın bize emanet edilmiş kalpler ve zihinler olduğunun bilinciyle, onlara yönelik çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ve özveriyle sürdürüyoruz," şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Bakanlık olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz"



45. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bir tanesi birlik ve beraberliğimizle ilgili dini bir bayram olan Ramazan Bayramı, bir diğeri de Atatürk'ün tüm çocuklarımıza ve onların nezdinde de tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun da 103. yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk ulusal egemenlik ile çocuk bayramını birbirine bağlıyor ve buradan hepimize 'Egemenlik, ulusal egemenlik bu ülkenin geleceği çocuklar, gençlerimize emanettir' mesajı veriyor. İşte bizler de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu sorumluluğun bilincinde olarak çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Stantlarda birbirinden keyifli anlar yaşandı



TRT'nin çocuklar için kurduğu ve yoğun ilgi gören stantlarda ise birbirinden keyifli anlar yaşandı. TRT 1'in ilgiyle izlenen Tozkoparan oyuncularının katılımıyla imza töreni gerçekleştirilirken TRT 2 standında Ebru Atölyesi, TRT Belgesel standında çeşitli deney etkinlikleri, TRT EBA standında bilim aktiviteleri, Radyo standında çeşitli radyo canlı yayınları, TRT Müzik standında karaoke etkinliği, TRT Çocuk standında Rafadan Tayfa Tornet Oyunu ve Rüzgar Gülü bilgi yarışması etkinliği, TRT Haber standında haber ve hava durumu sunma etkinlikleri düzenlendi. TRT Spor standında maç anlatım etkinliği, TRT Türk standında Say Bakalım programının çocuklar için hazırlanmış özel versiyonu üzerine etkinlikler, TRT Avaz standında mangala oyunu ile VR ile ok atma oyunu etkinlikleri, TRT İç Yapımlar standında seslendirme stüdyosu, Engelsiz TRT standında işaret dili eğitimleri yapıldı. TRT Bil Bakalım, TRT Çocuk Oyun Dünyası ve TRT Çocuk Kitaplık uygulamaları da ziyaretçiler tarafından deneyimlendi.

Şenliğe katılan çocuklar gün boyunca alanda olan TRT Çocuk maskotları ile vakit geçirdi. Ana sahnede ise TRT Çocuk'un sevilen karakterlerinin tiyatro gösterileri ile 24 ülkeden konuk çocukların ve Türkiye'yi temsilen TRT Halk Oyunları ekibinin dans gösterileri sahnelendi ve ekranlara geldi. Ayrıca deprem bölgesi illerden canlı yayın bağlantıları düzenlenirken bu illerden etkinliğe katılım sağlayan depremzede çocuklar şiirlerini okudular.

