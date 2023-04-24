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Maslak'taki oto sanayi ustalarından Togg'a tam not

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun makam aracı olarak kullandığı Togg, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'ndeki ustalar tarafından incelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 16:38, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 16:38
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Maslak'taki oto sanayi ustalarından Togg'a tam not

Soylu'nun sanayi sitesindeki esnaf ziyareti sırasında Togg otomobili, ustalarca lifte konuldu.

Burada aracı inceleyen ustalar, otomobilde egzoz göremeyince şaşırdıklarını dile getirdi.

Ziyarette konuşan Bakan Soylu, Maslak Sanayi Sitesi'nin Türkiye'nin en büyük oto sanayi sitesi olduğunu belirterek, "Buradaki ustalar da Türkiye'nin en iyi ustalarıdır. Bunun bilinci içerisindeyiz. Onlar dediler ki, 'Her yerin testinden geçti, bir de bizim testimizden geçsin.' Sağına, soluna bakıyorlar ama egzoz yok tabii." diye konuştu.

- "10 üzerinden 10 veriyorum"

Yerli aracı inceleyen ustalardan Yılmaz Özalp, "Milli gururumuz arabamıza bir bakalım, dünya gözüyle görelim." diyerek, Bakan Soylu ile birlikte liftle kaldırılan otomobilin altına girdi.

Togg'u ilk kez yakından görmenin heyecanını yaşadığını belirten Özalp, şunları anlattı:

"Aracımızın altı komple akü. Çok güzel izolasyon yapılmış gerçekten. Yapan mühendislerimizden Allah razı olsun. Gerçekten güzel. Gururumuz. Özellikle salıncak kısmına baktım, ön takım çok iyi, sağlam görünüyor. 'Montaj malı' falan diyorlardı. Öyle değil, başka bir arabanın parçası değil yani. Ön takım, fren diskleri falan harika. Soğutucu fren sistemi var. Ses izolasyonu da çok güzel. 10 üzerinden 10 veriyorum."

- "Türkiye ekonomisini ayakta tutabilecek bir otomobil"

Togg'u inceleyen Mehmet Akpınar ise Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde egzozcu olduğunu belirterek, "Togg'u inceledik. Gerçekten çok güzel. Türkiye ekonomisini ayakta tutabilecek bir otomobil, onu gördük. Vatana millete hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzelliği Türkiye'mize kazandırdığı için." şeklinde konuştu.

Togg'un yerli otomobil olmadığı, yabancı parçaların montajıyla yapıldığı iddialarının doğru olmadığı sonucuna vardığını anlatan Akpınar, "İncelediğimiz kadarıyla her şey yerli. İncelemek isteyen varsa gelsin incelesin. Arabanın doğal olarak birçok parçası yerli." dedi.

Akpınar, Togg'un çok pahalı arabalardan bir farkı olmadığına da dikkat çekerek, "Milyonların üzerinde verilen paralara bakıldığı zaman aynı işlevi görecek, aynı amacı taşıyan bir araç olmuş. Bu bizim için bir onurdur, gururdur." ifadesini kullandı.

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