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80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen mevzuat çalışmalarıyla 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafının daha basit usulde vergilendirilebilmesinin yolu açılacak. Böylelikle Türkiye'de bulunan yaklaşık 80 bin pazarcı esnafının tamamı, belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde basit usule tabi olacak ve kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 16:48, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 16:48
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80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen mevzuat çalışmalarıyla 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafının da dahil edilmesiyle Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 80 bin esnafın belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde basit usule tabi olmasının önü açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bugün halka hitaben yaptığı konuşmada, esnafa sağladıkları vergi desteklerini anlatmıştı. Daha önce berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaftan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptıklarını belirten Erdoğan, halihazırda 837 bin esnafın hem gelir vergisi muafiyetinden yararlandığını hem de KDV ödemediğini söyledi. Erdoğan, bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenlediklerini, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnafın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil edeceklerini bildirdi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2021 yılı kazançlarından başlamak üzere, basit usulde vergilendirilen berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servis işleticisi ve benzeri esnafın kazançları gelir vergisinden istisna edilmişti. Bugün 837 bin esnaf bu istisnadan faydalanırken aynı zamanda KDV muafiyetinden de yararlanıyor.

Gelir Vergisi Kanunu'nda basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının başında yıllık alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı hadleri geliyor.

Bu kapsamda, 2023 yılı için belirlenmiş hadlere göre, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alım tutarı 440 bin lirayı, yıllık satım tutarı ise 700 bin lirayı aşmayanlar, diğer işlerle uğraşanlarda yıllık hasılatı 220 bin lirayı aşmayanlar ve bu işlerin birlikte yapılması halinde yıllık hasılatı 440 bin lirayı aşmayan esnaf basit usulden yararlanabiliyor, pazarcı esnafı da gerekli şartları taşıyorsa basit usule tabi olabiliyor.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun olmak üzere 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafı ise uygulanmakta olan mevzuata göre basit usule tabi olamıyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin takibinde yürütülen mevzuat çalışmaları sonrasında yakın zamanda yayımlanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu illerde faaliyet gösteren pazarcı esnafının da basit usulden faydalanabilmesinin yolu açılacak. Böylelikle Türkiye'de bulunan yaklaşık 80 bin pazarcı esnafının tamamı, belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde basit usule tabi olacak ve kazançları gelir vergisinden istisna edilecek.

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