42 vekile ait yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Ayrıca Ayşe Acar Başaran ve Alican Önlü hakkında ortak düzenlenen 1 fezleke daha yer alıyor.

Gelen fezlekeler arasında Murat Sarısaç'ın 5; Sezai Temelli, Sait Dede ve Tayip Temel'in üçer; Ümit Özdağ, Engin Altay, Nuran İmir, Pero Dundar, Murat Çepni, Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Dersim Dağ, Feleknas Uca, Şevin Coşkun, Ebrü Günay, Muazzez Orhan Işık ile Ahmet Şık'ın ikişer dosyası bulunuyor.

Erdoğmuş, Özdağ, Aydeniz, Altay ve Beştaş'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

Dosyaların 34'ü HDP, 3'ü CHP, 2'si Türkiye İşçi Partisi (TİP), birer tanesi ise Zafer Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Demokrat Parti (DP) milletvekiline ait.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu 42 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

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