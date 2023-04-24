Kamu bankaları TOGG için kredi verecek

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobili Togg için kamu bankalarının kredi çalışması yaptığı müjdesini verdi.

Erdoğan, "Kamu bankaları Togg'un satışına kredi verecek. Aynen ev alır gibi Togg'u da alma imkanı doğacak. Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım." ifadelerini kullandı.