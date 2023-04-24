AÖF Bahar Dönemi ara sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz" denildi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Ara sınavları "esinav.anadolu.edu.tr" adresinden çevrimçi olarak yapılmıştı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde Bahar Dönemi dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde uygulanacak.