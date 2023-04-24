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Bakan Kirişci: Ellerinden gelse üretimi durduracaklar

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Siirt'te parti üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıda, muhalefete yüklendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 18:39, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 18:40
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Bakan Kirişci: Ellerinden gelse üretimi durduracaklar

Bakan Kirişci, AK Parti Siirt İl Başkanlığı konferans salonunda yaptığı konuşmada, özellikle 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu ve koltukların asla muhalefete geçmemesi gerektiğini dile getirdi. Kirişci, "Biz ürettiklerimizle büyüyoruz bunu inkar edenler var. Yaptığımız yollarda kendi araçlarıyla, kendi kullandıkları otomobillerle seyahat ediyorlar ne otoyolu görüyorlar ne duble yolu görüyorlar. Bunu inkar ediyorlar. Sağlık hizmeti almak için hastaneye gidiyorlar, yaptığımız birinci sınıf hastanelerde hizmet alıyorlar yine bu konuda bir inkar söz konusu. Doğal gaz bağlanılıyor bu Rusya'dan gelen doğal gaz hattının bir ürünü müdür diyorlar. Halbuki bu ülkenin insanlarının ve bizim sismik sondaj gemilerimizin ki bunların tamamı bizim kendi envanterlerimiz kendi varlıklarımız ve bu konuda bu faaliyetlerin yürütüldüğünü inkar ediliyor" dedi.

"Ellerinden gelse üretimi durduracaklar"

Muhalefet liderlerinin yerli üretimlere karşı olduklarını ifade eden Kirişci, "TOGG için söylemedikleri şey kalmadı. KIZILELMA için söylemedikleri kalmadı. İHA'lar, SİHA'lar için ellerinden gelse üretimi durduracaklar. Dolayısıyla böyle bir süreçte bu memleketin özgürleştiği, demokratikleştiği, artık refah seviyesinin yükseldiği bir dönemde tabii ki bu siyasi tercihlerimiz çok önemli. Bizim için değil, milletimiz için değil, bu ülkeye bel bağlayan mazlum ve mağdur coğrafyalar için bu önemli bir seçim. Bu seçimde inşallah bütün çabaları bir makama sahip olmak olanlarla veyahut da bir maddiyatın peşinden koşanlar ki onları siz biliyorsunuz. Onlarla bu millete adeta kendi vakfetmiş 21 yıldan beri kesintisiz iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki AK Parti'nin mutlaka görevine devam etmesi ve bu koltukların sayıca artırılarak korunması gerekir" diye konuştu.

"Ulufe dağıtır gibi cumhurbaşkanı yardımcılığını dağıtıyorlar"

Bir tek cumhurbaşkanı yardımcısına bile tahammül edemeyen muhalefet partilerinin şimdilerde ulufe dağıtır gibi cumhurbaşkanı yardımcısı dağıttıklarını söyleyen Bakan Kirişci, "Bunlar hem başkanlık sistemine karşılar hem cumhurbaşkanlığı yardımcılığına karşılar. Bizim bir tanemize bile tahammül edemiyorlar ama 8 taneyi daha şimdiden dağıttılar. İşte bunların amelleri ile niyetleri arasındaki çelişki de tam da budur. Buna benzer birçok yönleri vardır vatandaşlarımız biliyordur. Biz bu muhalefete bu milleti asla teslim edemeyiz" şeklinde konuştu.

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