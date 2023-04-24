Bedirhanoğlu: Ak Parti'de ismin bir önemi yok, önemli olan davamızdır

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs 2023'te yapılacak. 2023 seçimlerine 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarıyla 20 gün kaldı.

AK Parti Bitlis milletvekili adayı Turan Bedirhanoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçelerde gerçekleştirecekleri bayramlaşma programlarına katıldı. Seçim çalışmaları kapsamında Mutki ilçesinde köylülerde bir araya gelen Bedirhanoğlu açıklamada bulundu.

İsimlerin önemli olmadığını dile getiren Bedirhanoğlu şöyle devam etti:

"Turan Bedirhanoğlu önemli bir isim değil, Muaz Ergezen önemli bir isim değil, Cebrail Yakışır önemli bir isim değil bu bir dava meselesidir.İsimler geliyor gidiyor. Davamıza güçlü bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Sizden istirhamım lütfen bu davaya hiç olmadığı kadar, bugüne kadar yaptığınızdan daha fazlasını yaparak sahip çıkmak. 14 Mayıs akşamı en büyük bayramı o gün hem bize hem de Cumhurbaşkanımıza hediye etmeliyiz.