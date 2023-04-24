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Bakan Nebati: Enflasyonla elbette mücadele edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 21:25, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 21:44
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Bakan Nebati: Enflasyonla elbette mücadele edeceğiz

Mersin AK Parti milletvekili adayı Nebati, Akdeniz İlçesinde faaliyet gösteren makarna ve yağ fabrikalarını ziyaret etti, burada yetkililerle ve işçilerle görüştü.

Daha sonra bir bakliyat fabrikası ziyaretinde işçilere hitap eden Nebati, Mersin'deki firmaların ülke ihracatına önemli katkı sağladığını söyledi.

İşçilerin Türkiye'ye çok büyük destek verdiğini dile getiren Nebati, AK Parti'nin duruşunda ötekileştirme olmadığını, vatana ve millete sahip çıkan herkesle yol arkadaşlığı yaptıklarını aktardı.

Bakan Nebati, enflasyonla uzun süreden beri uğraştıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bizimle dünya arasında fark var. Onlar, 'biz enflasyonla mücadele edelim' dediklerinde ülkenin üretimini kısarlar, insanların işsiz kalması onlar için istatiksel bilgidir ve önemli değil. Biz, Türkiye Ekonomi Modeli ile şunu çok net şekilde söylüyoruz ve aynı zamanda 21 yıllık iktidarımızda Cumhurbaşkanı'mızın söylemiyle birleşen şey şudur, enflasyonla elbette mücadele edeceğiz ama üretimden, büyümeden asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü bir fabrikanın, dükkanın kapanması 'insanların işsiz kalması' demek. Herhangi şekilde bir kardeşimizin işsiz kalması, akşam evine giderken 'ben işimden oldum' demesi kadar ağır bir şey olamaz."

- "Kimseyi mağdur etmemek için gerekli adımları attık"

Bakan Nebati, salgın, savaş ve deprem sürecinde çalışanlar başta olmak üzere kimseyi mağdur etmemek için gerekli adımları attıklarını, üretmeye devam edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:

"Elbette daha gideceğimiz çok yol var. Sizlere daha fazla hizmet edeceğiz. Onun için sürekli bir güncelleme yapıyoruz. Hanım kardeşlerimize birinci çocukta özel imkanlar. İkinci çocukta yarı zamanlı çalışma imkanı. İki ve sonrası çocukta ise neredeyse yılın 6 ayını karşılayacak şekilde yarım mesaili çalışma imkanını vermiş oluyoruz. Bunların üzerine sürekli ekleye ekleye yolumuza devam ediyoruz. Daha ihtiyaç var mı? Elbette var. Biz ürettikçe, büyüdükçe ve bu büyümenin katkısı sağlandıkça, Allah'ın izniyle refah seviyemiz hem yükselecek hem de konforlu alanlarda yolumuza devam edeceğiz."

Salgın, savaş ve depremin bir ülke için yıkıcı etkileri olduğuna değinen Nebati, "Dünyaya rağmen biz büyüyoruz. Salgın küresel ekonomiyi daraltı. Savaş, neredeyse ekmek bulamayacak noktaya getirdi. Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye olmasa tahıl koridoru çözülmemiş olsa bugün dünyada başta Afrika ve Avrupa'da birçok insan ekmek bulamayacaktı. Bunu da çözdük." değerlendirmesini yaptı.

Turizmde, ihracatta rekorlar kırıldığını belirten Nebati, enerji fiyatlarının çok pahalı olduğu dönemde bile yollarına devam ettiklerini söyledi.

- Yeni müjdeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün iki müjde açıkladığını hatırlatan Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir tanesi pazarcılarla ilgili, hazırlığını yapmıştık. Artık Cumhurbaşkanı'mız müjdeyi verdiğine göre pazarcılarımızın basit usulde vergilendirilmesini tüm Türkiye'de yolunu açtık. Böylelikle pazarcılarımız çok daha rahat bir şekilde, en geniş imkanlarla ve en az masrafla işlerini devam ettirecektir. İki, taksicilerimiz. Taksicilerimiz, minibüs, midibüs, otobüs tüm bunların şehir içerisindeki paydaşlarına ÖTV'yi sıfırladık. Araçlarını rahat bir şekilde alacaklar. Bu ne demektir? Sizin servis ve gidiş gelişinizde araçların yenilenmesi demektir. Patronların kullandığı taksilerde bir yerden bir yere gidildiğinde taksilerin yenilenmesi demektir. Bu maliyeti hesaplandı ve bakanlığımızca Allah'ın izniyle karşılanacak şekilde ayarlandı."

Bakan Nebati, daha sonra bir gıda fabrikasını ziyaret ederek, buradaki işçiler ve yetkililerle görüştü.

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