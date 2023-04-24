Jandarmadan kalpazan operasyonu: Sahte 2 bin 300 TL ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Güneşli Karakol Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte paraya yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; H.A.'nın üzerinden çıkan 10 adet 200 TL ve 3 adet 100 TL'lik banknotların sahte olduğu anlaşıldı. Sahte paralara ekipler tarafından el konuldu.

Şüpheli H.A. hakkında işlem başlatıldı.