Jandarmadan kalpazan operasyonu: Sahte 2 bin 300 TL ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir şahsın üzerinden 2 bin 300 TL sahte para ele geçirildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2023 22:57, Son Güncelleme : 24 Nisan 2023 23:03
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Güneşli Karakol Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte paraya yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; H.A.'nın üzerinden çıkan 10 adet 200 TL ve 3 adet 100 TL'lik banknotların sahte olduğu anlaşıldı. Sahte paralara ekipler tarafından el konuldu.
Şüpheli H.A. hakkında işlem başlatıldı.