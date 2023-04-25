Altılı Masa, ekonomi yönetimini paylaşamıyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde seçimi kazanmaları halinde ekonominin başına İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın geçeceğini açıklamıştı. İyi Parti sözcüsü Kürşad Zorlu da "Hükümetin dağılımında en güçlü pozisyonu elde etmek istiyoruz. Bu anlamda ekonominin yönetimini de biz almak istiyoruz" diyerek, ekonomi yönetimini ellerinde bulundurmak istediklerine bir kez daha vurgu yaptı.

BAKANLIK İÇİN ADAY OLMADILAR

CHP ve DEVA cephesinde de ekonomi yönetiminin kendilerine kalması için adeta taktik savaşı veriliyor. DEVA Partisinde ekonomiyle ilgili bakanlıklardan en az birinin kendilerine verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.