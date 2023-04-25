1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanabileceklerin tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararında değişiklik yapan karara göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden yararlananlar, karar hükmü kapsamı dışında tutulacak.

Hükümle, belediye ve bağlı kuruluşlara, bünyesinde bulunan sayılan ulaşım hizmetlerini ücretsiz olarak sunabilmesine imkan tanındı.