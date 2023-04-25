Patates ve soğanda kriz büyüyor: Yüzde 440 artış!

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre yüksek üretim maliyetleri hız kesmeden çiftçinin toprağı terk etmesine neden olurken, tüketici ise tezgahlarda 30 TL'lik soğan, 100 TL'lik biber fiyatları ile geçim savaşı veriyor. Plansız üretim ve yüksek maliyetler nedeni ile artık halde bile 5-10 TL'ye sebze meyve bulma günlerinin bittiğini kaydeden Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, 10 TL'nin altındaki fiyatların çiftçiyi bitirdiğini kaydetti.

Bu yıl fiyat rekoru kıran kuru soğanın arzında sıkıntı olduğunu patateste de tehlikeli bir sürece girildiğini dile getiren Tavşan, 15 gün sonra fiyatlarda bir rahatlama, hasatta da artış beklediklerini dile getirdi. Antalya halinde geçen yılın nisan ayında kilosu en yüksek 5 TL'den satılan kuru soğan 2023 Nisan ayında yüzde 440'lık artış ile 27 TL'ye çıktı. 12 TL'den satılan domates 18 TL'ye çıktı.

Bolluğun ucuzluk getirmeyecek

Bu yıl sebze ve meyvede hasatta büyük sıkıntı beklemediklerini, deprem bölgesinden gelecek sevkiyatta da bir sorun görmediklerini dile getiren Yüksel Tavşan, ancak bolluğun ucuzluk getirmeyeceğini kaydetti.

Yüksek maliyetlerin fiyat düşüşünü engellediğini dile getiren Tavşan, "Artık 5 TL'ye 10 TL'ye ürün yemek zor bir olay. 10 TL bile zor. Bu fiyatların altına inerse üretici perişan olacak bu defa. Hallerde 5-10 TL'ye ürünün olmasını ciddi şekilde ucuz kabul etmek gerekir. Bu perakendeye gittiği zaman 5 TL'ye satılan ürün 10 TL'den satılır. Sebze meyve çok olunca fiyat düşüşü olabilir ama orada da üretici gerçekten çok zarar eder" dedi.

Çiftçi zarara uğradı

Geçen sene markette dönem dönem 1-2 TL'ye kadar düşen kuru soğanda çiftçinin zarara uğradığını ve bu sezon ekimde azalma yaşandığını kaydeden Yüksel Tavşan, Adana'da hava şartlarından dolayı tarlaya girilemediğini ve arzda sıkıntı yaşandığını kaydetti. "Kuru soğan yok. İhracatı da kısıtladıkları halde fiyatlar yükseldi. Elde soğan yok. Patates tehlikede bu sefer de. Patates fiyatları yükseliyor" diye konuşan Tavşan, depolardaki patatesin bittiğini, ancak yeni mahsul için 2 haftalık bir süreye daha ihtiyaç olduğunu kaydetti.