Brent petrolün varil fiyatı 82,55 dolar

Dün 82,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,54 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 82,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,77 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel ekonomi ve talep görünümüne ilişkin belirsizlikler ile faiz artışı beklentileri nedeniyle karışık seyir izliyor.

ABD ve Avrupa'da merkez bankalarının gelecek ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler güç kazanırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, son verilerin faiz artışlarının devam etmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtirken, ECB üyesi Isabel Schanabel de 50 baz puanlık faiz artışının masada olduğunu bildirdi.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de tatil kaynaklı talep artışı beklentileri ise fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,85 ile 83,33 dolar aralığının direnç, 82,37 ile 81,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.