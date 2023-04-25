Adana'da bekçileri silahla etkisiz hale getirip zirai ilaç çalan 4 zanlı yakalandı

Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yaptı.

Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent-Aydıncık Mahallesi'nde 13 Nisan'da, Ulvi Tör'e (62) ait çiftliğe giden 4 zanlı, iki bekçiyi silahla etkisi hale getirdi. Şüpheliler, daha sonra 500 bin lira değerindeki zirai ilaçları alarak olay yerinden kaçtı.

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