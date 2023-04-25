Altının gram fiyatı 1.247 lira seviyesinden işlem görüyor

Bugün ABD'de konut fiyat endeksi, yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.990 doların destek, 2.000 ve 2.020 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler, küresel piyasaların enflasyon ve resesyon endişesiyle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına mayıs itibarıyla son verebileceği beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,48 artışla 1.247 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.300 liradan satılıyor.

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