Eşinin kilosuyla alay etti, Yargıtay o sözleri ağır kusur saydı

YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
YKS'ye başvuranlarında rekor sayı
%0 Faizli 20.000 TL, Kaçırmayın!
%0 Faizli 20.000 TL, Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücretli dahil tüm çalışan ve emeklilere Temmuz ara zammı
Asgari ücretli dahil tüm çalışan ve emeklilere Temmuz ara zammı
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
İYİ Partili Aytun Çıray'dan itiraf: Oylar çok düştü toparlayamıyoruz
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
1 ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi?
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
Diyarbakır merkezli 21 kente gazeteciler, avukatlar, sanatçılar, STK temsilcilerine operasyon
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
'Dönüşümü sizlerle birlikte yapalım ve yarısını biz karşılayalım'
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Ticari taksiler için ÖTV muafiyetinin kapsamı açıklandı
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Valilikten 'İmamoğlu'nun mitingi yasaklandı' iddiasına yalanlama
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Savcıya, zabıt katibine 'cinsel taciz'den dava
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Erdoğan yeni müjdeleri açıkladı: TOGG'a kredi, Aile ve Gençlik Bankası
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
Kamu bankaları TOGG için kredi verecek
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
80 bin pazarcı esnafına vergi desteği sağlanacak
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
Erdoğan: Her üç dakikada bir TOGG üretiliyor
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
TOGG CEO'su Karakaş açıkladı: Teslimatlar ne zaman başlayacak?
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Türkiye'de azaldı, o ilde arttı: Yabancıya konut satışının arttığı il
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Eski kimlikle oy kullanılabilecek mi?
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Bakan Özer: Akademik takvimi zamanında tamamlayacağız
Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak
Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?
Son seçimde en yakın sonuca ulaşan anket şirketi hangisiydi?
20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
'Bayram günlerinde 1 saat bile çalışan işçi tam yevmiye hak eder'
Otomotivde kur zamları kapıda!
Otomotivde kur zamları kapıda!
Motorine indirim bekleniyor
Motorine indirim bekleniyor
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
14 Mayıs seçimlerine 20 gün kaldı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
DASK'ın hasar ödemesi 21 milyar TL'yi aştı
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Erdoğan, üç büyük mitinge hazırlanıyor
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Thodex'in kurucusu Özer'in ilk ifadesi: Ben dolandırıcı değilim!
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Yüzde 25 kira artışının uzaması dengeleri bozar
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Sağlıksız beslenme 'agresif prostat kanseri' riskini artırabilir
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Eşinin kilosuyla alay etti, Yargıtay o sözleri ağır kusur saydı

Zonguldak'ta yaşayan E.T., eşi A.K.'ye "oğlum" diye hitap ederek, eşinin kilosuyla, "popon sepet gibi" ifadelerini kullanarak dalga geçti. Bunun üzerine mahkemenin yolunu tutan kadın, boşanmak istedi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Nisan 2023 10:49, Son Güncelleme : 25 Nisan 2023 10:51
Yazdır
Eşinin kilosuyla alay etti, Yargıtay o sözleri ağır kusur saydı

Ancak yerel mahkeme kadın ve erkeği eşit kusurlu buldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise, ilk derecenin verdiği kararı E.T.'nin eşi A.K.'ye "oğlum" diye hitap ettiği, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak "popon sepet gibi" şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu, ters ilişkiye zorladığının anlaşıldığına dikkat çekerek bozdu. Yargıtay, kadın yararına tazminata hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.


Zonguldak'ta yaşayan A.K. ve E.T., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle yerel mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtti. A.K., kocası E.T.'nin kendisine "oğlum", "popon sepet gibi" ifadelerini kullanarak şişmanlığıyla alay ettiğini ve ters ilişkiye zorladığını iddia etti.

E.T. ise iddiaları reddetti. Ancak mahkeme, A.K. ve E.T.'nin eşit kusurlu olduğuna hükmederek, A.K.'nin tedbir ve yoksulluk nafakası talebi reddedildi. Mahkemenin kararı sonrasında dosyayla ilgili temyiz isteminde bulunuldu. Dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gitti. Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozarak erkeğin ağır kusurlu olduğuna, kadın yararına tedbir ve yoksulluk nafakasına hükmedilmesi gerektiğine karar verdi.

EŞİNİ KİLOSUYLA DALGA GEÇMİŞ

Kararın gerekçesinde, mahkeme tarafından tarafların eşit kusurlu kabul edildiğine vurgu yapılarak, kadının tazminat taleplerinin reddine karar verildiğinin altı çizildi. Kararda, E.T.'nin eşi A.K.'ye "oğlum" diye hitap ettiği, eşinin şişmanlığı ile ilgili olarak "popon sepet gibi" şeklinde aşağılayıcı beyanlarda bulunduğu, ters ilişkiye zorladığının anlaşıldığına dikkat çekildi.

"KADIN YARARINA TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİYDİ"

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kadın en azından eşinin maddi desteğini yitirmiş olup, bu vakıalar aynı zamanda kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Kadın yararına maddi ve manevi tazminat koşulları gerçekleşmiş olup, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak bu isteklerin reddi doğru görülmemiştir."

Daire heyeti, ilk derece mahkemesinin verdiği hükümlerin bozulmasına karar verdi

MEVLÜT HASGÜL

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber